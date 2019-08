Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrskontrolle-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden im verkehrsberuhigten Bereich der Wormser Straße am 22.08.2019, zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei 32 Fahrzeugen welche in diesem Zeitraum gemessen wurden, wurden insgesamt 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchstgemessenen Wert nach Abzug der Toleranz von 3 km/h betrug 37 km/h. Wir werden auch weiterhin in diesem Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell