Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Durch Kellertüren in Häuser eingedrungen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen in zwei Fällen auf die gleiche Art und Weise in Wohnhäuser ein. Ob ein Tatzusammenhang besteht, steht noch nicht fest. Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag verschaffen sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Haus im Heideweg. Nach dem Aufbrechen der Kellertür suchten sie im gesamten Haus nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. "In der Trift" gelangten Einbrecher in der Silvesternacht ebenso in ein Einfamilienhaus. Auch hier durchsuchten sie zahlreiche Schränke und andere Behältnisse nach Diebesgut. In diesem Fall wurden sie in Form von Schmuck fündig. Ihre Beobachtungen in beiden Fällen richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

