Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Brand durch Silvesterrakete

Lippe (ots)

(sbe) Unbekannte zündeten am 01.01.2020, 00:05 Uhr Raketen in der Hasselstraße. Eine Silvesterrakete flog in das geöffnete Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses. Dort entzündeten sich mehrere Müllsäcke. Bei den ersten Löschversuchen erlitten zwei Bewohner (35 und 22 Jahre) leichte Rauchvergiftungen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Hinweise erbittet die Polizei Lippe unter 05231 / 6090.

