Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Lippe (ots)

(sbe) Am 30.12.19 um 20:00 Uhr beabsichtigte ein 24-jähriger Mann aus Porta-Westfalica mit seinem Pkw aus der Währentruper Straße nach links in die Lagesche Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Oerlinghausen, welcher auf der Lagesche Straße in Richtung Bielefeld unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer und die 20-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein dritter Pkw leicht beschädigt.

