Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher stehlen Werkzeugbehälter.

Lippe (ots)

Zwischen dem dem 23. und dem 29. Dezember 2019 drangen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle in der Gasstraße ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeugbehälter und richteten einen Sachschaden von etwa 700 Euro an. Hinweise zum Einbruch übermitteln Sie bitte der Kripo unter der Telefonnummer 05231 6090.

