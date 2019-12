Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Diebe im Vereinsheim.

Lippe (ots)

Über Weihnachten drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Lemgoer Straße ein. Am Freitag wurde der Einbruch entdeckt. Die Diebe stahlen einen Fernseher und mehrere Flaschen Alkoholika. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell