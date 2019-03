Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebesduo stoppt Autos an roter Ampel

Handtasche von Beifahrersitz geschnappt

Darmstadt (ots)

Offenbar arbeitsteilig gingen zwei noch unbekannte Täter am späten Donnerstagnachmittag (14.3.) in der Hindenburgstraße vor. Während einer der Kriminellen die Fußgängerampel drückte und damit die Autos zum Halten veranlasste, näherte sich sein Komplize einem wartenden schwarzen BMW, riss die Tür auf und schnappte sich die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche der Fahrerin. Unmittelbar danach ergriff das Duo, zu Fuß, die Flucht in Richtung Rheinstraße.

Da der Polizei aktuell nur eine grobe Beschreibung von einem der Täter vorliegt, hoffen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat den Vorfall beobachten können? Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute, bei der es sich um eine dunkelbraune "Louis Vuitton" Lederhandtasche handelt, geben?

Zeugen mit sachdienlichen Informationen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151-969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell