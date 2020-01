Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Auf das Bargeld in den Geldkassetten hatten es Diebe abgesehen, die am Silvestermorgen zwei Zigarettenautomaten aufbrachen. Zwischen 4 Uhr und 5:30 Uhr nahmen sich die Täter entsprechende Automaten in der Wallstraße und in der Steinheimer Straße vor. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden. Über die Höhe der Beute liegen noch keine Angaben vor. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

