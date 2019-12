Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - PKW beschädigt

Schüttorf (ots)

Am vergangenen Freitag zwischen 18:00 und 18:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Claarstege in Schüttorf geparkten PKW. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer bog mit einem Gespann bestehend aus einem Geländewagen und einem Wohnwagen von der Mauerstraße nach rechts auf die Straße Claarstege in Fahrtrichtung Hessenweg ab. Beim Abbiegen streifte das Gespann einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer setzte seinen Weg in Richtung Hessenweg fort. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter Tel. 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

