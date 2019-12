Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Tankstelle überfallen

Surwold (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 21:05 Uhr, eine Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold überfallen. Als die Angestellte zum Ladenschluss die Tankstelle abschließen wollte, wurde sie vom Täter mit einer Waffe bedroht. Sie wurde vom Täter aufgefordert mit ihm wieder in den Verkaufsraum zu gehen. Dort ließ sich der Täter die Tageseinnahmen aushändigen. Danach schloss er die Angestellte in einen Raum ein und flüchtete. Der Täter soll ca. 40 Jahre alt sein und ca. 1,85 m groß. Er trug eine dunkle Jacke, blaue Turnschuhe, eine blaue Hose sowie eine dunkle Cappy. Zudem soll er mit osteuropäischer Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell