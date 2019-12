Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Blauer Opel Corsa beschädigt

Papenburg (ots)

Am Samstag ist es auf einem Parkplatz an der Langeooger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der dort zwischen 11.00 - 14.30 Uhr abgestellte blaue Opel Corsa wurde angefahren und an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

