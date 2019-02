Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0160: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Winterhagen

Hückeswagen (ots)

Am Montag, den 18.02.2019, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Kreuzung der Industriestraße und der Bundesstraße 237. Ein 40-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Toyota die Bundesstraße überqueren und kollidierte mit dem BMW eines 21-Jährigen, der zum gleichen Zeitpunkt in Fahrtrichtung Remscheid in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Fahrer des Toyotas kam mit schweren Verletzungen, dagegen der Fahrer des BMW mit leichte Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut der Zeugenaussage einer 44-jährigen Frau, erlitt der 40-jährige Mann vermutlich vor dem Unfall einen Zusammenbruch.

