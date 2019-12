Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Fahnenmast beschädigt

Bockhorst (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche kam es in Bockhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von 12:00 bis 16:00 Uhr, vermutlich beim Rangieren in der Kirchstraße einen Fahnenmast. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

