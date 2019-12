Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zufahrtstor beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Freitag vergangener Woche in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde das Zufahrtstor/Pfosten einer Firma in der Industriestraße in Schüttorf durch einen bislang unbekannten LKW-Fahrer beschädigt. Der LKW-Fahrer stieß vermutlich beim Wenden/Rangieren rückwärts gegen das Zufahrtstor der Firma. Der LKW-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schüttorf, Tel. 05923/2263, zu melden.

