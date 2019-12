Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung bei Tankstelle

Meppen (ots)

In Nacht vom 7. auf den 8. Dezember zwischen 00:00 und 08:30 haben unbekannte Täter in Meppen am Schullendamm bei einer Tankstelle einen Ausfahrtpfeiler und ein Mattenklopfer beschädigt. Gegenüber der Tankstelle fand an diesem Abend eine Veranstaltung statt. Möglicherweise haben Gäste dieser Veranstaltung etwas mitbekommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

