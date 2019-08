Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Junger Mann verschläft Antritt zum Strafarrest

Erfurt (ots)

Heute Nacht gegen 2:00 Uhr meldete sich ein 17-jähriger Deutscher bei der Dienststelle der Bundespolizei nahe des Erfurter Hauptbahnhofes und gab an, dass er sich zum Jugendarrest melden soll. Den eigentlichen Termin am 29. Juli hatte er "verschlafen". Weil ihn nun das schlechte Gewissen plagte, stellte er sich der Polizei. Die Beamten nahmen den in Erfurt wohnenden Jugendlichen in Gewahrsam und brachten ihn zur Verbüßung des zweiwöchigen Jugendarrests in die Jugendarrestanstalt Arnstadt. Das Zuchtmittel hatte das Erfurter Amtsgericht wegen einer durch den 17-Jährigen begangenen Körperverletzung verhängt.

