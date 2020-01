Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher gelangen nicht ins Haus.

Lippe (ots)

Weil sie die Hauseingangstür eines Reihenhauses im Rötkersiek nicht aufbrechen konnten, gelangten bislang unbekannte Einbrecher nicht in das Haus. Am Donnerstag versuchten sie zwischen zirka 11 und 16 Uhr gewaltsam in das Haus einzubrechen. Hierbei entstand Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

