Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 53-Jährige bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Stegemannsweg in Gelsenkirchen-Buer ist eine 53-jährige Frau am Freitag, 13. Dezember 2019, verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr war die Gelsenkirchenerin mit ihrem Mann und ihrem Hund zu Fuß auf dem Stegemannsweg unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Claesdelle aus Richtung Gladbeck und bog in den Stegemannsweg ein, wo er mit der Frau zusammenstieß. Die 53-Jährige begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

