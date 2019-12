Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht: Transporter fährt Kind an

Gelsenkirchen (ots)

Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag, 13. Dezember 2019, in der Gelsenkirchener Altstadt von einem weißen Transporter angefahren und verletzt worden. Der Zehnjährige wollte gegen 11.25 Uhr die Schultestraße in Höhe eines Gymnasiums überqueren, als er am Fahrbahnrand von dem Fahrzeug touchiert wurde, das gerade rückwärts ausparkte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden. Der Unfallwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass sich der Fahrer um das Kind kümmerte.

Der Fahrer soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein, eine normale Statur sowie kurze grau-schwarze Haare haben. Auf dem Beifahrersitz habe sich eine 30- bis 40-jährige Frau befunden. Sie hat ebenfalls eine normale Statur und schwarze, lockige Haare bis unterhalb der Ohren. Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

