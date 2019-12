Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio beraubt 31-jährigen Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zu Montag, 16. Dezember 2019, ist ein 31-jähriger Mann vor einem Café an der Hauptstraße in Gelsenkirchen-Altstadt von drei unbekannten Männern zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Gegen kurz vor halb eins schlug das Trio auf den Gelsenkirchener ein und entwendete ihm die Jacke und das Portemonnaie. Danach flüchteten die Unbekannten in einem dunklen Pkw in Richtung Florastraße. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Gelsenkirchener zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Nur ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 1,80 Meter groß, hat eine korpulente Statur und einen dunklen Bart. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

