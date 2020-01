Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Einbrecher in drei Einfamilienhäusern.

Lippe (ots)

Zwischen vergangenem Freitag und Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in drei Einfamilienhäuser in Leopoldstal ein. Dabei stahlen sie Schmuck und Bargeld. Die Täter suchten sich Objekte "Am Alten Kirchweg" und an der Leopoldstaler Straße für ihre Einbrüche aus. In einem Fall lässt sich die Tatzeit zwischen Montagmorgen und Donnerstagnachmittag eingrenzen. Ihre Beobachtungen in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

