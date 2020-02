Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fiat-Fahrer räumte Rettungsfahrzeug keine freie Bahn ein - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots)

Auf Einsatzfahrt befand sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr ein Rettungswagen. Mit Blaulicht und Martinshorn passierte der 24-jährige Fahrer den Kreuzungsbereich Wilhelm-Varnholt-Allee/Schubertstraße. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 36-jähriger Fiat-Fahrer in Fahrtrichtung Augustaanlage unterwegs und räumte dem Fahrer des Rettungswagens keine freie Bahn ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen Schaden von fast 10.000 Euro entstand.

Inwieweit der Fahrer des Rettungswagens, der im Übrigen einen Patienten transportierte, beim Einfahren in den Kreuzungsbereich seinen Sorgfaltspflichten nicht ausreichend nachgekommen ist, wird derzeit noch geprüft. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Fahrt zum Krankenhaus konnte fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell