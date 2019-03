Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Unfallflucht - Polizei stellt Autofahrer ohne Führerschein

Krefeld (ots)

Heute Morgen (27. März 2019) hat die Polizei einen Mann gestellt, der unter Einfluss von Alkohol und Drogen einen Unfall verursacht hatte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Gegen 7:10 Uhr war ein 54-jähriger Autofahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe der Grotenburgstraße von einem Seat Toledo überholt wurde. Beim Überholvorgang touchierte der Seat-Fahrer seitlich den Ford Focus des 54-Jährigen. Dadurch verlor der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammenstieß. Anstatt anzuhalten, flüchtete der 25-Jährige in Richtung Buschstraße.

Der Ford-Fahrer informierte umgehend die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Er beobachtete, wie der 25-Jährige sein Fahrzeug in eine Garage an der Campendonkstraße abstellte und in ein benachbartes Wohnhaus ging. Dort konnten Polizeibeamte den Flüchtigen kurze Zeit später stellen. Als die Polizisten den 25-Jährigen zum Streifenwagen brachten, versuchte er sie anzugreifen. Die Polizeibeamten konnten den Angriff abwehren und ihn vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Zudem stand er im Verdacht, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben.

Ihm wurden Blutproben entnommen. Der 25-Jährige ist bereits polizeibekannt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. (188)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell