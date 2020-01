Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter versucht Tankstelle auszurauben - 1. Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Am Sonntagabend, 19. Januar, versuchte ein Unbekannter eine Tankstelle an der Gelsenkirchener Straße zu überfallen. Mit den Händen in den Taschen seiner Jacke forderte er die Mitarbeiterin der Tankstelle auf, Geld herauszugeben. Die Mitarbeiterin ließ sich davon aber nicht beeindrucken und der Unbekannte ergriff die Flucht. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4497268

Jetzt sucht die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten jungen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell