Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neuwied, Augustastraße (ots)

Am Samstag, 05.10.2019, gegen 09:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Augustastraße am Neuwieder Bahnhof. Ein silberner Ford Ranger, in der Art eines Pickups, befuhr die Augustastraße aus Richtung Norma kommend in Richtung Bahnhof. An der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer BMW, der an dieser Stelle nach rechts in die Augustastraße abbog. Hierbei geriet er zu weit nach links und es kam zum Zusammenstoß mit dem dort stehenden PKW Ford. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der BMW über die Augustastraße in Richtung Norma. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell