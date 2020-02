Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Verursacher entfernt sich Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen am Fahrbahnrand der Clementine-Bassermann-Straße in Fahrtrichtung Karlsruher Straße abgestellten Mercedes beschädigte am Donnerstagnachmittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer. Obwohl Schaden von über 2.000 Euro entstand, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Verursacherfahrzeug müsste im Bereich der linken Fahrzeugseite ebenfalls Beschädigungen aufweisen.

Geparkt war der Mercedes in der Zeit zwischen 16.10 und 16.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel.: 06202/2880 um sachdienliche Hinweise.

