Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: BMW im Parkhaus beschädigt - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der 2. Ebene des P4-Parkhauses in der Otto-Hahn-Straße abgestellten BMW beschädigte am Donnerstag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer. Trotz des Schadens von 4.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Der Geschädigte parkte seinen Wagen, an dem rötliche Lackantragungen festgestellt werden konnten, in der Zeit zwischen 8.45 und 16.30 Uhr. Zeugen, die evtl. Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

