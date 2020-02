Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Geparkte Fahrzeuge zerkratzt

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag zerkratzten bislang unbekannte Täter zwei in der Helmstadter Straße geparkte Fahrzeuge. Die beiden Autos, ein VW Touran sowie ein Toyota Yaris waren in Höhe des Anwesens Nr. 9 geparkt. Die Geschädigte hat nun einen Schaden vom mindestens 2.000 Euro zu regeln. Als Tatzeit kommt Sonntagmittag, ca. 14. Uhr bis Montagfrüh, etwa 6.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

