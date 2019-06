Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch, 05. Juni 2019, 17.00 Uhr und Donnerstag, 06. Juni 2019, 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen Mercedes 190, der auf einem Grundstück in der Juttastraße stand. Der Schaden im Heckbereich beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 07. Juni 2019, wurde um 03.30 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum auf der Cloppenburger Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 03. Juni 2019, 10.15 Uhr bis Donnerstag, 06. Juni 2019, 14.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "An der Gräfte" in Vechta, vermutlich beim Ein- /Aussteigen aus seinem Fahrzeug, einen schwarzen Pkw der Marke "Mercedes, 200". An der Beifahrertür wurde roter Lackabrieb festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 06. Juni 2019, kam es um 17.00 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 36-jährige Twistringerin, eine79-jährige Dammerin und eine 23-jährige Diepholzerin fuhren mit ihren Pkw in dieser Reihenfolge auf der Bahnhofstraße in Richtung Holdorf. Die 36-jährige musste verkehrsbedingt halten, was die 79-jährige Frau ebenfalls tat. Die 23-jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die wartenden Fahrzeuge auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Dammerin leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6100 Euro.

Lohne - Einbruch in Geschäft

Am Freitag, 07. Juni 2019, kam es zwischen 05.00 und 07.00 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Wicheler Straße. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendete diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Pkw zerkratzt

Am Donnerstag, 06. Juni 2019, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter eine Mercedes E-Klasse, die auf einem Parkplatz an der Willohstraße geparkt war. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

