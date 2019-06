Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum-Schledehausen -Illegale Abfallentsorgung

Am Mittwoch, 05. Juni 2019, in der Zeit von 13:25 bis 20:00 Uhr, wurden in Bakum, Ortsteil Schledehausen, auf einem Feldweg (Verlängerung der Straße Fellage) mehrere Kubikmeter Gärstoffe illegal entsorgt. Der Tatort befindet sich in Sichtweite der Ortsumgehung Vechta (B69, Anschlussstelle Vechta-Mitte). Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen könnte ein heller Sattelzug (Sattelzugmaschine mit Tankauflieger) in den Feldweg gefahren sein. Der Fahrer hat dort vermutlich das Ablassventil des Tankes geöffnet. Vermutlich hatte das Fahrzeug ein auswärtiges Kennzeichen, genauere Angaben hierzu können jedoch noch nicht gemacht werden. Aus dem Tank liefen dann die Faul- und Gärstoffe, die ggf. aus einer Stallanlage oder aus einem Futterwerk stammen könnten, auf dem Feldweg. Diese -sehr übel riechende- Masse verteilte sich auf mehrere Meter Länge, lief aber glücklicherweise nicht in den angrenzenden Graben. Die Polizei und der Landkreis nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zur Herkunft der Masse machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-9430. Der Schaden, der durch die Entsorgung der Abfälle entstanden ist, wird auf rund 1500 Euro beziffert.

