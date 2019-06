Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 06. Juni 2019, kam es zwischen 08.45 und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Angelbecker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes B-Klasse und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag. 06. Juni 2019, geriet um 10.10 Uhr ein Lkw auf der L840, Bunner Straße, aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und sackte in die Berme. Am Sattelzug und dem Straßenkörper entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro. Zur Bergung wurden zwei Kräne eingesetzt und die L840 von 11.30 bis 15.00 Uhr voll gesperrt. Der 34-jährige Fahrer aus Werlte blieb unverletzt.

