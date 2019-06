Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Diebstahl einer GPS-Baustellenantenne

In der Zeit von Mittwoch, den 05.Juni 2019, gegen 16.00 Uhr und Donnerstag, den 07.Juni 2019, um 07.00 Uhr wurde Im Milanweg durch bislang unbekannte Täter die GPS-Baustellenantenne eines abgestellten Baggers entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Sachbeschädigung an leerstehendem Haus

Am Donnerstag, den 06.Juni 2019, zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr wurden in der Hauptstraße die Fenster eines leerstehenden Gebäudes eingeworfen. Ein Zeuge hatte drei Jugendliche bei der Tat beobachtet. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland (04498-2111) in Verbindung zu setzen.

Barßel - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 07.Juni 2019, gegen 02.25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Oldenburger mit seinem PKW Opel Astra die Friesoyther Straße in Richtung Barßel. In einer dortigen Linkskurve kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt in den Garten einer Anwohnerin und kommt letztlich auf dem Autodach liegend in einer Hecke zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

