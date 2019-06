POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Kennzeichendiebstahl aufgeklärt (Nachtragsmeldung)

Wie bereits am Morgen des 06. Juni 2019 berichtet, entwendete ein bis dahin unbekannter Täter am 04. Juni 2019 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr das amtliche Kennzeichen DO-ST 462 eines Pkw, der an der Waldstraße geparkt war. Im Rahmen der Ermittlungen konnte jetzt ein amtsbekannter 51-jähriger Barßeler als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser war bereits mehrfach wegen Kennzeichendiebstahls kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Bei der hier genannten Tat wurde der Tatverdächtige mit einem nicht zugelassenen Wohnmobil von einem Zeugen in unmittelbarer Nähe zum angegangenen Pkw gesehen. Das Kennzeichen wurde im Wohnmobil des 51-Jährigen aufgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

