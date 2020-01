Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (25/2020) Einbruch in Medizinisches Versorgungszentrum in Bad Lauterberg - Täter verursachen erheblichen Sachschaden

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße Nacht zum 16. Januar 2020

BAD LAUTERBERG (jk) - Vermutlich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (16.01.20) in das Bad Lauterberger Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in der Scharzfelder Straße eingedrungen und haben im Innern mehrere Räume durchsucht. Bei der Tatausführung verursachten die Einbrecher wahrscheinlich erheblichen Sachschaden. Angaben zur Beute liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bad Lauterberg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr in unmittelbarer Nähe des MVZ verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 mit der Polizei Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell