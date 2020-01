Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (23/2020) Vier Kellerräume aufgebrochen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ilmenauer Weg in der Zeit zwischen Donnerstag, 16. Januar 2020, gegen 18.00 Uhr und Freitag, 17. Januar 2020, gegen 16.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannte Täter sind letzte Woche in ein Mehrfamilienhaus im Ilmenauer Weg in Göttingen eingedrungen und haben sich gewaltsam Zutritt zu vier Kellerräumen verschafft. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (16.01.2020) und Freitagnachmittag (17.01.2020) entwendeten sie aus einem Keller Werkzeug und Elektrokabel. Ob in den anderen drei Fällen etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

