POL-GÖ: (20/2020) Heunetze von Weide in Bad Lauterberg gestohlen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, An der Koldung in der Zeit zwischen Montag, 13. Januar 2020, gegen 16.30 Uhr und Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 14.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (mb) - Auf einer Weide, die sich an der Straße "An der Koldung" in Bad Lauterberg befindet, haben unbekannte Diebe zugeschlagen und zwei Heunetze gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von Montagnachmittag (13.01.2020) bis Dienstagnachmittag (14.01.2020).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 entgegen.

