Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Diebstahl von Gerüstteilen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 07.01. auf Mittwoch, den 08.01.2020 kam es im Kestenbergerweg zum Diebstahl mehrerer Baugerüstteile, die auf einer Pferdekoppel genutzt wurden. Bislang unbekannte Täter drückten die Umzäunung zum Grundstück herunter und gelangten so auf das Gelände. Anschließend wurden insgesamt 5 Gerüstplanken entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

