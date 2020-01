Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl nachträglich aufgeklärt (44/0801)

Speyer (ots)

06.01.2020, 14:00 - 15:15 Uhr

Bereits am Montagmittag kam es zum Diebstahl eines Herrentrekkingrades im Wert von ca. 1400 EUR, welches in der Gilgenstraße neben der Eingangstür eines Wohnhauses abgestellt war. Am Mittwoch meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei, da sein Sohn gerade am Bahnhof einen Mann auf dem entwendeten Fahrrad gesehen hat. Eine Polizeistreife konnte die beschriebene, 53-jährige Person ohne festen Wohnsitz mit dem Fahrrad am Bahnhof antreffen. Er gab dabei an, dass Fahrrad von einem 20-jährigen Wohnsitzlosen käuflich erworben zu haben. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt und wieder an den Geschädigten ausgehändigt. Gegen 53-jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Hehlerei, gegen den 20-Jährigen wegen Diebstahl und Hehlerei.

