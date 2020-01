Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeibeamten beleidigt (19/0801)

Speyer (ots)

08.01.2020, 09:45 Uhr

Ein unrühmliches Verhalten legte am Mittwochmorgen ein 43-jähriger Mann aus Neuhofen in der Kleinen Pfaffengasse gegenüber Polizeibeamten an den Tag, die dort mit Schutzmaßnahmen einer Jüdischen Einrichtung betraut waren. Er wollte von diesen Auskunft über ein am Taufbecken des Doms angebrachtes Schild bzw. den diesbezüglich zuständigen Pfarrer benannt bekommen. Diesen konnte man ihm nicht nennen und verwies ihn an den Dom. Darüber erzürnte sich der Mann derart, dass er den Polizeibeamten im Weggehen mehrmals "den Vogel" und beide Mittelfinger zeigte. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

