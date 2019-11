Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.11.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unbekannte Täter brechen in Gebäude des Luftsportvereins Eschwege ein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstagabend, 18.00 Uhr bis Mittwochmittag, 13.00 Uhr gewaltsam in das Vereinsgebäude des Eschweger Luftsportvereins beim Eschweger Flugplatz Stauffenbühl eingebrochen und haben im Gebäudeinneren zudem dann zwei Schränke gewaltsam geöffnet. Allem Anschein nach wurden die Täter aber nicht fündig, so dass lediglich geringer Sachschaden verursacht wurde. Die Kriminalpolizei in Eschwege übernimmt hier die weiteren Ermittlungen und nimmt Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen gegen 06.15 Uhr verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kasseler Straße im Witzenhäuser Ortsteil Kleinalmerode einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der die Kasseler Straße in Kleinalmerode offenbar in Richtung Witzenhausen befahren hatte, streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Kasseler Straße geparkten Pkw Skoda Octavia eines 32-Jährigen aus Witzenhausen. An dem Skoda entstand ein nicht unerheblicher Streifschaden an der linken Fahrzeugseite der auf ca. 3000 Euro beziffert wird. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

