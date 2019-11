Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.11.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Eine Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von 100 Euro hat die Polizei in Eschwege aufgenommen. Demnach ist am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 13.00 bis 14.15 Uhr, in Wanfried in der Straße Unter den Weiden ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Rangieren in einer Grundstückseinfahrt mit seinem Fahrzeug gegen einen Jägerzaun gefahren und hat diesen beschädigt. Im Anschluss verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Fahrer von Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Polizei leitet Ermittlungen gegen Vater und Sohn ein

Die Beamten der Polizei in Eschwege haben am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr in der Kuhtrift in Eschwege ein Zweirad kontrolliert, auf dem zwei junge Männer unterwegs waren. Als die Beamten das Kleinkraftrad anhielten und die beiden Männer einer Kontrolle hinsichtlich der erforderlichen Papiere unterzogen stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 15-Jähriger aus Meinhard, offenbar nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten untersagten den beiden jungen Männern daraufhin die Weiterfahrt und leiteten gegen den 15-Jährigen Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Weitere Ermittlungen richten sich zudem gegen den 52-jährigen Vater des Fahrers, zugleich Halter des Kleinkraftrades und verantwortlich für die Inbetriebnahme, da hier der Verdacht besteht, dass der Mann Kenntnis hatte, dass der Sohn das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis in Betrieb genommen hat.

Polizei Sontra

Diebstahl von LED-Lampen vor Diskothek

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter vor einer Diskothek in Bad Sooden-Allendorf in der Straße Holzstad zwei sog. "Moving-Head-Partylampen" mit bunten LED-Strahlern geklaut. Die Tat geschah bereits vergangenes Wochenende, zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Samstagmorgen, 02.00 Uhr. Die Lampen, die einen Wert von 240 Euro haben, waren vor dem Eingangsbereich der Diskothek aufgebaut, wo an diesem Abend eine Diskoveranstaltung stattfand. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 oder die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr kollidierte eine 28-jährige Pkw-fahrerin aus Hessisch Lichtenau auf der Bundesstraße B 7 zwischen Waldkappel und Harmuthsachsen mit einem Reh. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, das Reh verschwand nach dem Zusammenstoß.

