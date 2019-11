Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Von Jugendlichen bedroht

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10. November) meldete sich eine 50-jährige Frau aus Heinsberg bei der Polizei. Sie schilderte, dass sie gegen 4.55 Uhr mit ihrem Hund im Bereich der Straße Am Hartenbauer spazieren gegangen sei. Dort wurde sie nach ihren Angaben von drei Jugendlichen bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Nachdem sie geäußert habe keine Wertsachen mitzuführen, sei sie von den Heranwachsenden körperlich angegriffen worden. Erst als ihr Hund einen der Jugendlichen in den Unterschenkel biss, flüchtete die Gruppe zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall oder den Jugendlichen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen.

