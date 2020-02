POL-LIP: Lemgo. Verursacher macht sich aus dem Staub.

Polizei Lippe

Am Donnerstag meldete sich ein 54-jähriger Lemgoer, der bei einem Unfall am Donnerstag letzter Woche (30. Januar) ereignet hatte, verletzt wurde. Gegen 9:15 Uhr habe der Mann mit seinem Pedelec die Helle in Richtung Stiftstraße befahren. Auf der Kreuzung zur Reinertstraße habe ihn ein unbekannter Radfahrer angefahren, so dass der Lemgoer gestürzt sei. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Unbekannten setzte dieser seine Fahrt in Richtung des Engelbert-Kämpfer-Gymnasiums fort. Beschrieben werden kann der flüchtende Radfahrer nicht. Der 54-Jährige brach sich eine Rippe und musste entsprechend ärztlich behandelt werden. An seinem Rad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

