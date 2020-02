Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Horn. Ladendiebin greift zum Pfefferspray.

Lippe (ots)

In einem Drogeriemarkt bekam ein Kassierer eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht, als er versuchte eine mutmaßliche Ladendiebin aufzuhalten. Am Mittwochmittag war eine 14-Jährige in dem Drogeriemarkt in der Kampstraße aufgefallen und wurde von dem Angestellten des Marktes verfolgt. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft beobachtete eine Zeugin, wie die Jugendliche dem Mann das Pfefferspray ins Gesicht sprühte und fortlief. Die Zeugin nahm die Verfolgung auf und benachrichtigte die Polizei. Die Beamten konnten die Jugendliche daraufhin ausfindig machen und ein Pfefferspray sowie mutmaßliches Diebesgut sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

