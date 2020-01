Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hochwertiges E-Bike mit Kindersitz gefunden - Eigentümer/-in gesucht

Trier (ots)

Am Samstag, dem 4. Januar 2020, wurde die Polizeiinspektion Trier von einem Zeugen auf ein unverschlossenes, hochwertiges E-Bike in der Dasbachstraße in Trier aufmerksam gemacht. Aufgrund der Auffindesituation ist es möglich, dass das E-Bike zuvor gestohlen, dies aber bislang noch nicht gemeldet wurde. Es handelt sich um ein Schwarz-Graues E-Bike der Marke Cube. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist der angebrachte Kindersitz der Marke Römer. Das Fahrrad wurde vorsorglich sichergestellt.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-3200 in Verbindung zu setzen.

