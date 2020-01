Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich-Issel

Schweich (ots)

Am Samstag, dem 04.01.2019, ereignete sich Im Kirchgarten in Schweich-Issel eine Verkehrsunfallflucht, wodurch ein Zaun und eine Hauswand beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 EUR. Der Verursacher des Unfalls war vermutlich mit einem gelben Fahrzeug unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel.: 06502/91570) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502 9157-0.



pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell