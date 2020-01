Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz "Irminenfreihof"

Trier (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, zwischen 12:00 und 14:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Irminenfreihof" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen VW Sharan, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dabei entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-3200 zu melden.

