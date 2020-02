Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mögliche Verkehrsbehinderungen durch Versammlung.

Lippe (ots)

In Detmold findet am Freitag (7. Februar 2020) eine Versammlung der "Fridays for Future"-Bewegung statt. Der Aufzug versammelt sich gegen 13:30 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort aus geht der Aufzug über Bruchstraße - Paulinenstraße - Kronenplatz - Wotanstraße - Behringstraße - Hasselter Platz - Leopoldstraße - Schülerstraße zurück zum Marktplatz. Die Veranstalter rechnen mit zirka 800 Teilnehmenden. Das Veranstaltungsende ist für etwa 15:30 Uhr geplant. Der Aufzug wird polizeilich begleitet, um die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs so gering wie möglich zu halten. Kurzfristige Sperrungen, um die Sicherheit der Versammlung und des Straßenverkehrs zu gewährleisten, sind möglich.

