Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Brand durch Heizlüfter.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen brach in einer Wohnung in der Memeler Straße ein Brand aus. Ein 3-jähriger Junge zog sich Brandverletzungen an den Füßen zu und wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Eltern und das Geschwisterkind konnten sich unverletzt aus der Wohnung retten. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahmen die Brandermittler ihre Arbeit auf. Das Feuer wurde vermutlich durch den fahrlässigen Umgang mit einem Heizlüfter ausgelöst. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der Sachschaden liegt bei etwa 40000 Euro.

