Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrerin leicht verletzt.

Lippe (ots)

Beim Abbiegen von der Weidenstraße auf die Triftenstraße übersah ein Autofahrer am Montagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, eine Radlerin. Die 38-jährige Lagenserin war auf dem linken Radweg der Triftenstraße in Richtung Heidensche Straße unterwegs und konnte dem Golf des 31-Jährigen nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 380 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05231 6090.

